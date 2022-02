Olympia: Ausrufezeichen des Fahnenträgers, Friedrich führt nach Lauf eins

Bob-Dominator Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat gleich zum Auftakt des olympischen Zweier-Rennens ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Doppel-Olympiasieger von 2018 führt bei den Winterspielen in China nach dem ersten von vier Läufen bereits mit einem Vorsprung von 0,24 Sekunden vor Vizeweltmeister Johannes Lochner (Stuttgart), den dritten Platz belegt der ROC-Athlet Rostislaw Gaitjukewitsch (+0,39 Sekunden).

Der dritte deutsche Starter Christoph Hafer (Bad Feilnbach) liegt vor dem zweiten Lauf am Montag (14.40 Uhr MEZ/21.40 Uhr OZ) mit Matthias Sommer auf Rang vier (+0,42). Der Kanadier Justin Kripps, mit dem Friedrich in Südkorea vor vier Jahren zeitgleich triumphiert hatte, liegt als Achter bereits 0,59 Sekunden zurück. Die Entscheidung fällt am Dienstag.