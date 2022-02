Bundesliga, Arminie Bielfeld: Fabian Klos verlässt den Verein im Sommer nach elf Jahren

Bei Arminia Bielefeld endet im Sommer die elfjährige Ära von Mittelstürmer Fabian Klos. Wie die Ostwestfalen am Montag mitteilten, wird der 34-Jährige den Klub zum Saisonende verlassen.

Fabian Klos hat angekündigt, seinen Vertrag mit Arminia Bielefeld nicht verlängern zu wollen. Mit 162 Treffern (in 383 Einsätzen) ist der 34-Jährige der Rekordtorschütze der Arminia. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Diese Entscheidung hat sowohl sportliche als auch private Gründe. So schwer sie mir auch gefallen ist, ist sie zu diesem Zeitpunkt die richtige für mich“, erklärte Klos und führte aus: „Meine sportliche Reise geht woanders weiter, und doch werde ich immer mit Arminia verbunden bleiben.“

Sport-Geschäftsführer Samir Arabi sagte: „Elf Jahre sind wir Wegbegleiter und haben zusammen viele Highlights erlebt. Sein Name wird immer mit besonderen Ereignissen wie dem Erreichen des DFB-Pokal-Halbfinals und den Aufstiegen von der 3. Liga bis in die Bundesliga verbunden bleiben.“

Klos kam in dieser Saison in der Bundesliga auf insgesamt 20 Einsätze, in denen er drei Tore erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete. Zuletzt erhielt auf der Mittelstürmerposition aber zumeist der 23-jährige Janni Serra den Vorzug. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)