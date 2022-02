Biathlon-Staffel mit Lesser, Rees, Doll und Nawrath

Erik Lesser führt die deutsche Biathlon-Staffel an © AFP/SID/ODD ANDERSEN

Angeführt von Startläufer Erik Lesser wollen die deutschen Biathlon-Männer in der Staffel bei den Olympischen Spielen die langersehnte erste Medaille holen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag mitteilte, nominierte Bundestrainer Mark Kirchner neben Lesser auch Roman Rees, Benedikt Doll und Schlussläufer Philipp Nawrath für das Rennen über 4x7,5 km am Dienstag (7.30 Uhr MEZ). (DATEN: Der Zeitplan von Olympia 2022)