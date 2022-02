FC Bayern: Lothar Matthäus fällt deutliches Urteil über Dayot Upamecano

Die Abwehr von Rekordmeister Bayern München macht in den letzten Wochen nicht den sichersten Eindruck. Nun kritisiert Lothar Matthäus einen Spieler besonders hart.

Dayot Upamecano war einer der schlechtesten Spieler bei Bayern Münchens deutlicher 2:4-Niederlage in Bochum .

„Ich glaube, dass einige Spieler noch nicht in München angekommen sind, gerade vom Preis-Leistungs-Verhältnis“, redete nun Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bei einem Medientermin im Bayerischen Hof Tacheles. „Wir sprechen da gerade von Upamecano. Er scheint mir noch ein wenig zu wackeln, ist ein Fremdkörper sowohl im Aufbauspiel, aber auch im Defensivverhalten.“

Matthäus gehe es dabei nicht um einen speziellen Fehler, wie den Beinschuss vor dem Gegentreffer zum 1:4 in Bochum, sondern um Upamecanos allgemeines Abwehrverhalten. „Er hat schon einige Fehler gemacht.“

Matthäus: Schonfrist für Upamecano lange abgelaufen

Dass Upamecano als Neuzugang bei den Bayern noch eine Eingewöhnungszeit braucht, sieht Matthäus nicht als brauchbare Ausrede. „Er ist jetzt schon sieben, acht Monate hier. Wie viel Zeit will man einem Spieler denn noch geben? Er hat ja auch schon seine Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt“, merkte Matthäus an.