Nach Bayern-Blamage in Bochum: Oliver Kahn legt Finger in die Wunde und fordert Reaktion

Oliver Kahn wählt nach der Niederlage des FC Bayern beim VfL Bochum klare Worte. Der Vorstandschef erwartet eine klare Leistungssteigerung.

Die empfindliche Niederlage des FC Bayern gegen den VfL Bochum hat auch Vorstands-Chef Oliver Kahn auf den Plan gerufen.

Der ehemalige Weltklasse-Torhüter, dem seit seinem Amtsantritt im Sommer häufig vorgeworfen wird, dass er sich öffentlich nicht klar genug positioniert, wählte nach dem 2:4 beim Aufsteiger klare Worte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Ich gehe mal davon aus, dass die Spieler wissen, dass eine erste Halbzeit wie jetzt in Bochum inakzeptabel ist. Da sind wir weit unter unseren Möglichkeiten geblieben“, sagte der 52-Jährige am Montag am Rande eines Werbetermins für Corona-Impfungen in München.

Anders als Joshua Kimmich wollte Kahn zwar die Frage nach fehlender Mentalität nicht stellen - legte den Finger aber in die Wunde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kahn spricht über Bayerns großes Problem

„Wenn man hoch verliert, wird immer schnell das Thema Mentalität ins Spiel gebracht“, sagte Kahn. Der einstige Titan sieht Probleme in der Defensivarbeit: „Ich glaube aber, dass wir nicht nur in dieser Saison, sondern in den letzten Saisons, defensiv in der Rückwärtsbewegung und in der Arbeit gegen den Ball einiges vermissen lassen. Wir kassieren zu viele Gegentore.“

Bayern zu arrogant? „Salzburg ist keine Kartoffeltruppe“

Mit Blick auf das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen RB Salzburg am Mittwoch warnte Kahn daher eindringlich: „Da müssen wir ansetzen, dass wir mit mehr Disziplin und mehr Leidenschaft auch gegen den Ball arbeiten müssen. Ansonsten werden Fehler - und international noch mehr - gnadenlos bestraft.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Dass das Duell mit den Österreichern schon am Mittwoch steigt, sieht er positiv: „Manchmal hat es ja auch was Gutes, dass man ein paar Tage später jetzt in Salzburg spielen kann, um schnellstmöglich so ein Ergebnis vergessen zu machen.“

Ähnlich wie nach dem 0:5-Debakel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach erwarte er sich nun eine klare Steigerung: „Wir haben nach dem 0:5 in Gladbach auch die richtige Reaktion gezeigt und das nächste Spiel klar gewonnen. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt auch so sein wird.“

