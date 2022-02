Shiffrin startet auch in der Abfahrt

Ski-Star Mikaela Shiffrin sucht nach drei unglücklichen Auftritten bei den Winterspielen von Peking ihre vierte Chance in der Abfahrt.

Ski-Star Mikaela Shiffrin sucht nach zwei bitter enttäuschenden und einem durchschnittlichen Auftritt bei den Winterspielen von Peking ihre vierte Chance in der Abfahrt.

Die US-Amerikanerin bestätigte nach dem Abschlusstraining ihre Teilnahme am Rennen in der Königsdisziplin am Dienstag (11.00 Uhr OZ/4.00 Uhr MEZ).