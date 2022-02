FC Bayern: Experiment von Trainer Julian Nagelsmann in Bochum gescheitert

Auch ein misslungenes taktisches Experiment von Julian Nagelsmann trägt zur 2:4-Pleite des FC Bayern in Bochum bei. Der Trainer nimmt sich selbst in die Pflicht. Wie plant er nun für die Champions League?

Trotz des Blackouts seiner Mannschaft nahm sich Julian Nagelsmann nach der überraschenden 2:4-Pleite bei Aufsteiger VfL Bochum auch selbst in die Pflicht. Sein taktischer Plan sei „nicht aufgegangen“, räumte der Trainer offen und ehrlich ein.

Dayot Upamecano rutschte ins Team, der Neuzugang verteidigte neben Niklas Süle in der Innenverteidigung, während Benjamin Pavard und Lucas Hernandez die beiden Außenverteidigerpositionen besetzten. Auf den ersten Blick kein neuer Ansatz.

Kimmich als alleiniger Sechser überfordert

Doch Nagelsmann opferte für diese Umstellung keinen seiner fünf Offensivspieler (Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller, Robert Lewandowski), sondern mit Corentin Tolisso den für Entlastung sorgenden Verbindungsspieler an der Seite von Joshua Kimmich.

Debakel in Bochum: So lief Nagelsmanns Halbzeitansprache

Individuelle Aussetzer von Upamecano , Süle und Co. sowie die erstaunliche Abschlussstärke des Gegners taten ihr Übriges – und brachten auch Nagelsmann zu der Ansicht, sich vercoacht zu haben.

Nagelsmann stellt um – doch reicht das?

Die logische Folge: Beim Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale am Mittwoch in Salzburg ist nach SPORT1 -Informationen wieder Tolisso für die Startelf eingeplant. Doch kann nur ein personeller Wechsel die grundsätzlichen Probleme der Bayern im Spiel gegen den Ball lösen?

Bereits am vorherigen Spieltag gegen Salzburgs Schwesterklub Leipzig klafften große Lücken zwischen den einzelnen Mannschafsteilen, die Sachsen gaben mit sieben Schüssen auf das FCB-Tor nur einen weniger ab als die Münchner – mit Kimmich und Tolisso vor der Abwehr.

Effenberg: „Da mache ich mir schon Sorgen“

SPORT1-Experte Stefan Effenberg äußerte im STAHLWERK Doppelpass am Sonntag Zweifel am Spielansatz von Nagelsmann: „Vier Tore gegen einen Aufsteiger sind schon heftig. Du kannst die Bayern schnell und einfach aushebeln. Das ist die Philosophie, die Nagelsmann an den Tag legt. Sie ist extrem offensiv. Das ist mit Risiko verbunden. Und wenn du schon gegen Bochum ausgehebelt wirst, dann mache ich mir schon Sorgen um die Champions League.“