Zu hohe Betriebskosten: Serie A führt neue Maßnahmen ein

Der italienische Fußballverband FIGC will ab der neuen Saison ein neues Kriterium für die Zulassung der Serie-A-Klubs in die Topliga einführen. Demnach soll ein sogenannter „Liquiditätsindex“ für den Start in der Serie A gelten.