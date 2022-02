Chelsea-Held Havertz: "Das bleibt für immer"

Am Samstag hatte Havertz Chelsea mit seinem Handelfmetertor in der Verlängerung (116.) zum 2:1-Sieg gegen SE Palmeiras im Endspiel der Klub-WM geführt. Schon im Champions-League-Finale gegen Manchester City im vergangenen Jahr war der Offensivspieler der 1:0-Siegtorschütze gewesen.

"Ich bin sehr froh, mit Chelsea bereits drei große Titel in der kurzen Zeit gewonnen zu haben", äußerte der gebürtige Aachener, "in den großen Spielen zu treffen, ist natürlich etwas ganz Besonderes."

Laut des Spaniers alles reine Taktik. Die Kommentare der Gegner ließ er auf sich einprasseln. Dann trat Havertz an und behielt die Nerven: "In dem Moment habe ich mich so gut es geht fokussiert und mir gesagt: Den mache ich rein und wir feiern den Pokal zusammen!" Meistens versuche er, "den Torwart zu lesen und lege mich nicht vorher fest", in welche Ecke er schieße, so der Nationalspieler.