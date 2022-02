Super Bowl 2022: LeBron James feiert Touchdown von Beckham Jr. mit Tanzeinlage

LeBron James verfolgt den Super Bowl in Los Angeles live im Stadion. Beim ersten Touchdown der Rams feiert er mit einer Tanzeinlage.

LeBron James ließ es sich nicht nehmen, die Partie in Los Angeles im hochmodernen SoFi Stadium von einer Lounge aus zu verfolgen. Der Basketball-Superstar der Los Angeles Lakers hatte dann auch allen Grund zu feiern, denn sein Herz schlug offenkundig für die Rams, die sich den Titel schnappten.

James feiert Halftime Show

James erlebte auch in der Folge einen großartigen Tag, wie sein eigener Twitter-Auftritt verriet. „OMG!!!!!!!!! WOW WOW WOW!!!!!!!! THE GREATEST HALFTIME SHOW IVE EVER SEEN!!!“, schrieb der 37-Jährige über die Halftime Show im Super Bowl.