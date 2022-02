Super Bowl 2022: Tochter von Rams-Star Whitworth liest während Super Bowl

Die Tochter von Rams-Star Andrew Whitworth scheint während des Super Bowls nicht sonderlich interessiert am Spiel zu sein - und wird damit zum Hit im Netz.

Kurios: Ausgerechnet die Tochter eines Mitwirkenden las während der Geschehnisse auf dem Platz in einer Zeitschrift und wirkte wenig interessiert am größten Football-Spiel des Jahres.

Eine Userin, die sich „Kim Mento is back in the library“ nennt, kommentierte: „Wie stolz wird die Bibliothekarin von Andrew Whitworths Tochter sein.“