Ski Freestyle: Weiß verpasst Aerials-Finale

Ski-Freestylerin Emma Weiß hat bei ihrem Olympia-Debüt in Peking die Endrunde im Aerials-Wettbewerb verpasst.

Ski-Freestylerin Emma Weiß hat bei ihrem Olympia-Debüt in Peking die Endrunde im Aerials-Wettbewerb verpasst.

Die 22-Jährige kam am Montag in der Qualifikation im Genting Snow Park von Zhangjiakou nur auf 75,98 Punkte und verfehlte damit die Teilnahme an der ersten Finalrunde der besten Zwölf. Die beste Punktzahl gelang Weltmeisterin Laura Peel aus Australien (104,54).