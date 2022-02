Super Bowl 2022: Bengals-Spieler verursacht Strafe in Badeschlappen

Am Ende des zweiten Viertels ging es für das Team von Star-Quarterback Joe Burrow zehn Yards zurück, weil sich ein Spieler beim Jubeln nicht zurückhalten konnte. Was war geschehen? Kurz bevor die Unparteiischen eine gelbe Flagge warfen, war den Benglas eine wichtige Interception gelungen. (ANALYSE: Diese Szenen entschieden den Super Bowl)

Jessie Bates III hatte einen Pass von Rams-Spielmacher Matthew Stafford in der Endzone abgefangen und ließ sich zurecht von den Kollegen feiern. Mittenrein in die Jubeltraube platzte aber auch ein Spieler, der noch nicht einmal im Kader stand. Vernon Hargreaves war in Badeschlappen in die Endzone gerannt, um mit den Mitspielern zu jubeln. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)