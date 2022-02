Weikert zu Sanktionen gegen Russland: "Einzelfallbetrachtung möglicherweise angemessener"

Dies äußerte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes in einem Statement am Montag, nachdem die Sportrichter in Peking ihre Entscheidung verkündet hatten.

Walijewa darf trotz Einspruch starten

Wunderkind wurde positiv getestet

Russland darf nach dem Dopingskandal der Winterspiele 2014 in Sotschi auch in Peking nicht als Nation mit eigener Flagge und Hymne antreten. Die Athletinnen und Athleten starten für das Nationale Olympische Komitee ROC. Am 16. Dezember, kurz vor dem Finale der Fußball-WM in Katar, laufen die Sanktionen gegen Russland aus.