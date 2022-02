Super Bowl 2022: Drama mit Kupp und Donald, Skandal um Higgins - die wichtigsten Szenen des Spektakels

Der Super Bowl LVI hat wieder einmal alles geliefert, was man sich als Fan wünschen kann - Drama, Spektakel und Aufreger.

Auf dem Weg zum 23:20-Sieg der Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals gab es alles, was das Herz begehrt. (TICKER: So lief der dramatische Super Bowl)

Die großen Stars der Rams um Cooper Kupp, Odell Beckham Jr. und Aaron Donald, der bisher so coole Joe Burrow bei den Bengals - SPORT1 blickt auf die entscheidenden Szenen im Super Bowl.

Touchdown Beckham - das Märchen von OBJ

Nach vergeudeten Jahren bei den New York Giants und Cleveland Browns sowie einem Kreuzbandriss 2020 spielte Odell Beckham Jr. endlich bedeutenden Football und eröffnete in seinem ersten Super Bowl mit seinem ersten Catch das Scoring. (NEWS: Klum spuckt Hotdog vor laufender Kamera aus)

Touchdown Kupp - der König liefert

Der beste Receiver der Liga lieferte auch im Super Bowl LVI. Dekoriert als Träger der Triple Crown (Leader in gefangenen Touchdowns, Pässen und Yards) und als Offensivspieler des Jahres brachte Kupp seine Rams früh auf Titelkurs. Schon zu Beginn des 2. Viertels stellt er den Score auf 13:3.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Bengals-Corner Eli Apple einfach komplett lost agierte, beim Touchdown völlig einschlief und mit einem Lauf rechnete - stattdessen warfen die Rams. Und zwar auf Superstar Kupp, der in Apples Rücken völlig frei in der Ecke der Endzone stand. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Touchdown-Pass Mixon - Philly Special in Los Angeles

Die Bengals meldeten sich mit einem genialen Trickplay zurück. Spielmacher Burrow gab den Ball nach hinten an Mixon ab - und der Running Back wurde auf einmal zum Quarterback und warf einen ganz starken Pass in die Endzone. Dort stand schon Higgins bereit und verkürzte auf 10:13.

Mixon war der fünfte Nicht-Quarterback, der einen Touchdown in einem Super Bowl geworfen hat. Zuletzt glänzte Tight End Trey Burton gegen die Patriots beim legendären „Philly Special“ der Eagles auf dem Weg zum Titel. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Verletzung Beckham und Bruch im Spiel

Es sah alles nach einer schlimmen Knieverletzung aus. Beckham riss sich schnell Helm vom Kopf, hielt sich das Knie und litt sichtlich. Um ihn herum gingen Spieler beider Teams aufs Knie und beteten, auch in den Sozialen Netzwerken litten reihenweise Sport-Superstars mit dem Receiver.

Beckham ging zwar noch selbst vom Feld, verschwand aber zügig in den Katakomben für weitere Tests und kehrte nicht mehr auf den Rasen zurück. Nach der Halbzeitpause verfolgte er mit Tränen in den Augen das Geschehen von der Seitenlinie aus. Nach dem Sieg brachen auch aus ihm die Emotionen heraus. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Mit Beckhams Verletzung kam allerdings ein massiver Bruch ins Offensivspiel der Rams. Van Jefferson und Ben Skowronek mussten in die Bresche springen. Das gelang mehr schlecht als Recht. Skowronek verursachte mit einem schlechten Fangversuch zum Start der 2. Halbzeit direkt eine Interception, durch die die Bengals auf 20:13 davonzogen.

Skandal beim Touchdown von Higgins

Schon im ersten Play nahm Bengals-Quarterback Burrow einen tiefen Schuss auf seinen Receiver Tee Higgins - und der trug den Ball für insgesamt 75 Yards in die Endzone. Sein Rams-Gegenspieler Jalen Ramsey - eigentlich der beste Cornerback der Liga - ging zu Boden und sah auf den ersten Blick richtig schlecht aus.

Die TV-Bilder zeigten eindeutig einen Griff des Receivers ins Gesichtsgitter von Ramsey und wie er den Kopf des Corners kurz herumreißt - dadurch kam der Verteidiger zu Fall und die Bahn in die Endzone war frei. Die Bengals gingen zwischenzeitlich mit 17:13 in Führung.

126 Yards erlaubte er seinen Gegenspielern und verbuchte damit die schlechteste Leistung seiner Karriere in dieser Hinsicht. Selbst wenn man den Touchdown abzieht, leistete sich Ramsey auch sonst Aussetzer und musste sich nachher bei seinen Kollegen bedanken, dass die Patzer L.A. nicht den Super Bowl kosteten.

Donald entsorgt Burrow - der Wind dreht sich

Mit der Verletzung von Beckham und dem kompletten Fehlstart in die Halbzeit durch Touchdown Bengals und die Interception durch Skowroneks Fehler drohte den Rams das Spiel komplett zu entgleiten. Dass es in dieser Phase nicht passierte, lag zu einem großen Teil auch an Donald.