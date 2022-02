Eishockey: Verteidiger Nowak wieder im Training

Marco Nowak ist nach seiner Kopfverletzung ins Training der Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Peking zurückgekehrt.

Verteidiger Marco Nowak ist nach seiner Kopfverletzung ins Training der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Peking zurückgekehrt. Am Montag nahm der Düsseldorfer erstmals nach dem harten Check im Auftaktspiel gegen Kanada (1:5) wieder an einer Übungseinheit teil. Wann Nowak wieder ins Spiel eingreifen kann, wollte Bundestrainer Toni Söderholm noch nicht sagen.