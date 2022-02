Olympia, Snowboard: Annika Morgan fliegt ins Big-Air-Finale

Snowboarderin Annika Morgan schafft in Peking im Big-Air-Wettbewerb den Einzug ins Finale. Eine Neuseeländerin gewinnt die Qualifikation.

Snowboarderin Annika Morgan hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking auch im Big-Air-Wettbewerb das Finale erreicht.

Zwei Tage nach ihrem 20. Geburtstag landete sie am Montag in der Qualifikation in Shougang trotz eines Patzers beim ersten Sprung mit 132,25 Punkten auf Rang acht. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)