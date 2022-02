Super Bowl 2022: Cooper Kupp als MVP ausgezeichnet - Rekord für Catches in den Playoffs

Kupp hatte schon eine reaguläre Saison für die Ewigkeit gespielt und als erst vierter Spieler in der Geschichte die sogenannte Triple Crown geholt - also die Liga in gefangenen Touchdowns, Pässen und Yards angeführt. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Awards und Rekord für Kupp

Diese Woche wurde er bereits zum Offensive Player of the Year gekürt und ist nun zusammen mit Joe Montana der einzige Spieler in der Geschichte, der beide Awards in einem Jahr abräumte.