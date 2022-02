Premier League: Lloris erntet nach Comedy-Tor Hohn und Spott

Eigentlich war Hugo Lloris einer der wenigen bei Tottenham Hotspur, der seine Leistungen in den letzten Wochen konstant abrief. Aber nun erwischte der Kapitän und Torwart dann doch mal wieder einen rabenschwarzen Tag.

Was war geschehen? Beim 0:2 der Spurs gegen die Wolverhampton Wanderers griff Lloris dermaßen daneben, dass in der britischen Presse hinterher von einem „Comedy-Tor“ die Rede war. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Fans wüten: „Lloris ist entsetzlich“

Enorm bitter für die Spurs, die unbedingt einen Sieg gebraucht hätten, um in die Top 6 der Premier League vorzurücken. Im direkten Duell gegen einen Konkurrenten in dieser Tabellenregion setzte es hingegen die dritte Pleite in Folge für die Mannschaft von Antonio Conte.