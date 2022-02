FC Bayern: Lewandowski bei Bochum-Pleite mit Auswärtstore-Rekord

Dabei könnte der Starstürmer des FC Bayern abseits des Ergebnisses durchaus Grund zur Freude haben: Lewandowski erzielte nicht nur beide Treffer für den Rekordmeister und schraubte seine Ausbeute in dieser Saison damit auf 26 Tore. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Ein Wert, dem zuvor in der Bundesliga-Historie nach 22 Spieltagen nur einem einzigen Spieler gelungen war - nämlich dem 33-Jährigen selbst in seiner 41-Tore-Saison 2020/21.

FC Bayern: Lewandowski mit Auswärtstore-Rekord

Damit nicht genug: In der laufenden Spielzeit erzielte Lewandowski nun 16 seiner 26 Treffer in fremden Stadien, womit er zum gegenwärtigen Saison-Zeitpunkt eine neue persönliche Bestmarke aufstellte.

Überhaupt gelangen in der Geschichte des Wettbewerbs einzig Jupp Heynckes (1973/74) und Timo Werner (2019/20) mehr Auswärtstore innerhalb einer Saison: Beide brachten es auf je 17 Treffer - Lewandowski ist also schon wieder ganz nah dran am nächsten Rekord.