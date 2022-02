Boll-Zittersieg bei Nowitzki-Besuch

Boll und Nowitzki sind seit den Olympischen Spielen 2008 in Peking befreundet. Mehrfach hatte der EM-Rekordchampion den NBA-Champion von 2011 (Titelgewinn mit den Dallas Mavericks) in den USA besucht. Gemeinsam haben beide die Erfahrung des Fahnenträgers einer deutschen Olympia-Mannschaft bei einer Eröffnungsfeier von Sommerspielen: Während Nowitzki das „Team D“ vor 14 Jahren in China ins Stadion führte, trug Boll die Flagge 2016 in Rio de Janeiro.