Premier League: Jadon Sancho begeistert bei Manchester United Ralf Rangnick und Gary Lineker

Der Offensivspieler der Red Devils erzielte beim 1:1 gegen den FC Southampton sein erstes Premier-League-Tor im Old Trafford. „Schön zu sehen, dass Sancho endlich seine Füße findet, die beim BVB so faszinierend waren", twitterte England-Legende Gary Lineker nach dem insgesamt zweiten Ligatreffer des Ex-Dortmunders.

„Der Sancho, den ich aus der Bundesliga kenne“

„Jadon ist in guter Form“, sagte Rangnick anschließend bei BT Sport. „Er hatte nicht nur in der ersten Halbzeit, sondern auch in der zweiten Halbzeit gute Szenen.“ Er sei mit Sanchos Leistungen in den letzten Wochen „sehr zufrieden. Das ist der Jadon Sancho, den ich aus der Bundesliga kenne und der beste Jadon Sancho, den Manchester United bisher gesehen hat.“