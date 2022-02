Olympia 2022 heute live: Skispringen mit Geiger und Monobob live im TV, Stream, Ticker

Die zweite Olympia-Woche steht an. Am Montag geht es wieder um Medaillen, eine goldene Serie der deutschen Rodler und Skeletonis könnte aber reißen.

Die Zwischenbilanz des „Team D“ bei den Olympischen Winterspielen in Peking kann sich sehen lassen. Auch in der zweiten Woche gibt es Chancen auf Medaillen.

Die nächste Siegerparty im Eiskanal, dazu Chancen im Schnee und von der Schanze: Nach der überaus erfolgreichen ersten Hälfte winken den deutschen Startern bei den Olympischen Winterspielen auch in der zweiten Wettkampfwoche goldene Tage. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Das gute Abschneiden vor vier Jahren in Pyeongchang (14 Gold, 10 Silber, 7 Bronze) ist in Reichweite - und könnte in Peking im Idealfall sogar übertroffen werden.