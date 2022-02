Super Bowl 2022 im Liveticker: Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams kämpfen um Vince Lombardi Trophy

Es ist so weit!

Das größte Einzelsport-Ereignis der Welt steht an. Außenseiter-Märchen der Cincinnati Bengals oder Heimsieg vom Reißbrett für die Los Angeles Rams? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige und Kendrick Lamar: Vor den Toren von LA werden fünf Superstars aus Rap und R‘n‘B in der Nacht auf Montag dem Fünf-Milliarden-Dollar-Giganten SoFi Stadium einheizen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

+++ Wer ist beim Super Bowl Favorit? +++

Im Duell Bengals gegen Rams liegt der Druck bei den Gastgebern, die als erst zweites Team nach den Buccaneers 2021 den Super Bowl im eigenen Stadion erreicht haben. Neben den offensiven Schwergewichten Stafford, Kupp und Beckham Jr. lauern in der Defense Stars wie Aaron Donald und Von Miller.

Und: Die Super-Bowl-Niederlage der Rams 2019 gegen die New England Patriots soll endlich vergessen gemacht werden. Cincinnati durfte die Vince Lombardi Trophy dagegen noch nie in die Luft stemmen. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

+++ Super Bowl 2022: Quarterbacks stehen im Fokus +++

Joe Burrow (25) führte die Bengals in seinem zweiten NFL-Jahr erstmals seit 1989 in den Super Bowl und begeisterte mit teils spektakulären Leistungen. Zum Beispiel im Conference-Finale gegen die favorisierten Kansas City Chiefs, als er einen 3:21 Rückstand noch zu einem 27:24 in der Verlängerung drehte.