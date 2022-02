Darts: Joe Cullen gewinnt Players Championship 4, Gerwyn Price bleibt Weltranglistenerster

„The Rockstar“ hat auf seinen Sieg beim dritten Turnier der Players Championship in Wigan am Samstag noch einen draufgesetzt und auch das vierte Event einen Tag später gewonnen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Price bleibt Erster der Order of Merit

Der Waliser hatte sich aber bereits mit seinem 6:3-Sieg gegen Martin Lukeman in der dritten Runde den Verbleib an der Spitze der Order of Merit gesichert. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)