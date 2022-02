Olympia: Gina Lückenkemper über die Spiele in Peking

Gina Lückenkemper hat Mitleid mit den Olympioniken, die derzeit in Peking um Medaillen kämpfen. Für die deutsche Sprinterin kommt eine zweite Karriere als Bob-Anschieberin nicht in Frage,

Acht Tage vor dem ISTAF Indoor in Düsseldorf am 20. Februar, das SPORT1 zwischen 15 und 17 Uhr LIVE übertragen wird, gewann die deutsche Sprinterin bei einem Meeting in Dortmund die 60 Meter in guten 7,22 Sekunden.