NBA: Kevin Durant äußert sich zum Trade von James Harden

Spektakuläre Trades in der NBA

Nun hat sich Teamkollege Kevin Durant zum Blockbuster-Deal geäußert. „James muss niemandem etwas erklären“, sagte der 33-Jährige vor dem Duell gegen die Miami Heat und fügte an: „Er ist sein eigener Herr. Er trifft seine Entscheidungen über seine Karriere selbst. Er ist niemandem eine Erklärung schuldig und ich habe auch nicht nach einer gesucht.“

Harden verlässt Brooklyn Nets

Harden sei bei den Nets unglücklich gewesen, betonte Durant, weshalb er ihn in seiner Entscheidung nicht hätte beeinflussen können.

„Er hat seine Entscheidung getroffen. Ich hatte bis dahin keine Gespräche mit James geführt. Ich dachte, es sei alles in Ordnung. Ich habe keine Überzeugungsarbeit geleistet. Ich als Freund muss es einfach akzeptieren“, sagte der Forward. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

„Ich war nicht in der Nähe des Teams, um die Stimmung wirklich mitzubekommen. Aber ich weiß, dass die Niederlagen uns wehgetan haben, und ich weiß, dass meine Verletzung dem Team vielleicht ein wenig geschadet hat, weil ich nicht dabei war“, so Durant, der sich aktuell nach einer Knieverletzung in der Reha befindet.