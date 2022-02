BVB-Star Mats Hummels reagiert auf Bayern-Jagd im Titelkampf

In der vergangenen Woche hatte es nach dem 2:5 gegen Bayer Leverkusen noch reichlich Spott gegeben - was Hummels nach wie vor in den Kleidern sitzt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

BVB: Mats Hummels über FC Bayern und Meisterschaftskampf

„Da hätten wir letzte Woche schon deutlich besser drauf hören müssen, was der Trainer gesagt hat. Und trotzdem hat er heute dann auch mit einer Doppel-Sechs für mehr Stabilität gesorgt, weil dann eben nicht immer so viele Räume bei Ballverlusten waren, sondern wir vier oder fünf Mann in der Absicherung hatten“, ergänzte Hummels - und meinte: „Mit zwei oder drei Mann Absicherung kannst du in der Bundesliga nicht überleben.“