Dank Doppelpacker Reus: BVB nutzt Bayern-Patzer und wahrt Titelchance

Die Bundesliga hat wieder einen Titelkampf: Nach dem bösen Ausrutscher von Bayern München wahrte Borussia Dortmund seine wohl letzte Meisterchance und verkürzte den Rückstand auf sechs Punkte. Angeführt von Doppeltorschütze Marco Reus setzte sich der BVB im Auswärtsspiel bei Union Berlin mit 3:0 (2:0) durch und zeigte eine gute Reaktion auf die indiskutable 2:5-Pleite in der Vorwoche gegen Bayer Leverkusen.

Seine zwei Tore (18. und 25.) waren für Reus eine besondere Genugtuung, der BVB-Kapitän wurde vor 10.000 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Die Union-Fans nehmen Reus die vermeintliche Schwalbe im Duell vor einem Jahr noch immer übel. Reus schienen die Provokationen beflügelt zu haben, und so fiel das Fehlen des weiter verletzten Starstürmers Erling Haaland kaum ins Gewicht. Raphael Guerreiro (71.) stellte den Endstand her.