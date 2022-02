Anzeige

Bundesliga: BVB nutzt Patzer von FC Bayern - Reus trifft doppelt bei Union Berlin Reus meldet BVB im Titelkampf zurück

Moukoko offen wie nie: "Ich war total kaputt!"

SPORT1

Borussia Dortmund gewinnt bei Union Berlin und schiebt sich wieder an die Bayern ran. Kapitän und Doppelpacker Reus gehört der Hauptanteil am Sieg.

Der BVB ist zurück im Titelkampf! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nach dem bösen Bayern-Ausrutscher in Bochum siegten die Schwarz-Gelben am Sonntag mit 3:0 bei Union Berlin und schoben sich wieder auf sechs Punkte an den Rekordmeister heran.

Sowohl die Führung als auch das 2:0 hatte Kapitän Marco Reus erzielt (18./25.), der nach der Klatsche gegen Bayer Leverkusen seinen Worten Taten folgen ließ. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Das tut uns sehr gut. Wir hatten eine sehr unruhige Woche, aber wir wollen jetzt auch nicht zu sehr in der Vergangenheit reden“, sagte der 32-Jährige nach der Partie bei DAZN. „Wir müssen weiter positiv nach vorne gucken.“

Zugleich war es der früheste Doppelpack des Dortmunders in einem Bundesliga-Auswärtsspiel seit 2013, als er in Frankfurt nach neun Minuten zweimal getroffen hatte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Das 3:0 schoss Raphaël Guerreiro in Hälfte zwei (71.). Unions Anschlusstreffer durch den eingewechselten Kevin Möhwald wurde nach VAR-Entscheidung zurückgepfiffen (75.). Die Eisernen verbleiben auf dem sechsten Tabellenplatz.

Die Bayern hatten am Samstag mit 2:4 beim VfL Bochum verloren. Durch die herbe Pleite hatte sich für den BVB die Möglichkeit ergeben, trotz der eigenen schweren Niederlage gegen Leverkusen eine Woche zuvor wieder Boden auf die Roten gutzumachen.

Mit dieser Einstellung war das Team von Marco Rose auch in die Partie gegangen, attackierte den Gegner früh in dessen Hälfte und erzwang so einige Ballgewinne.

Reus‘ Führung war nach einer schönen Kombination mit Mahmoud Dahoud entstanden. Der deutsche Nationalspieler tunnelte dabei Union-Keeper Andreas Luthe.

Das 2:0 bereitete Donyell Malen vor, der nach einem langen Ball den Zweikampf mit seinem Gegenspieler gewann und so den Raum für Reus öffnete. Dieser umkurvte Luthe und schob ein.

Beim 3:0 war vor allem Jude Bellingham beteiligt, der sich auf der linken Bahn durchtankte und den Ball gefährlich vors Tor brachte. Dort sprang der Ball etwas glücklich zu Guerreiro, der nur noch den Fuß hinhalten musste.

Das tut uns sehr gut. Wir hatten eine sehr unruhige Woche, aber wir wollen jetzt auch nicht zu sehr in der Vergangenheit reden. Wir müssen weiter positiv nach vorne gucken und haben glaube ich in der ersten Halbzeit seriös gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben. Machen da dann auch die Tore. In der zweiten Halbzeit haben wir weitestgehend verteidigt, was wir nicht grundlegend wollten, aber es war natürlich auch klar, dass Union nochmal kommen wird, den schnellen Anschlustreffer erzielen wollte. Das haben sie nicht geschafft und dementsprechend haben wir eine gute Reaktion gezeigt, jetzt geht es Donnerstag weiter.