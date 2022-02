Zweite Niederlage für DEB-Team - Play-off gegen Slowakei

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat die Vorrunde bei den Olympischen Spielen in Peking mit ihrer zweiten Niederlage abgeschlossen.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat die Vorrunde bei den Olympischen Spielen in Peking mit ihrer zweiten Niederlage abgeschlossen. Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm unterlag den USA mit 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) und belegte in der Gruppe A den dritten Platz. Am Dienstag trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) im Play-off um den Einzug ins Viertelfinale auf die Slowakei.