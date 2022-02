Super Bowl 2022: Los Angeles Rams gegen Cincinnati Bengals LIVE im TV, Stream und Ticker

Am 14. Februar steigt mit dem Super Bowl das Highlight einer jeden NFL-Saison. Die 56. Ausgabe des Mega-Events findet dieses Jahr im SoFi Stadium in Inglewood (Kalifornien) statt © Imago

Mit den Los Angeles Rams bestreitet damit zum zweiten in Folge ein Team im eigenen Stadion das Endspiel. Im Jahr zuvor war dieses Kunststück im 55. Anlauf erstmals den Tampa Bay Buccaneers gelungen. Kein Wunder also, dass die Rams auf tatkräftige Unterstützung der Fans hoffen dürfen © Imago

EARVIN "MAGIC" JOHNSON: Er ist eine der größten NBA-Legenden aller Zeiten und hat seine Spuren mit fünf Meisterschaften tief in den Annalen der Los Angeles Lakers hinterlassen. Mittlerweile ist er Mitbesitzer der Los Angeles Dodgers. Kein Wunder also, dass er auf einen Erfolg der Rams hofft © Imago

JERRY SPRINGER: Der Name dürfte jedem bekannt sein. Seine gleichnamige Show gilt als die Mutter aller Krawall-Talkshows. Was viele allerdings nicht wissen: Springer war auch im Alter von 33 Jahren für ein Jahr Bürgermeister von Cincinnati. Diese Verbundenheit zur Heimat der Bengals hält bis heute an © Imago