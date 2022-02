Anzeige

NFL-Superstar Cooper Kupp: Ohne sie wäre sein Super-Bowl-Märchen unmöglich Eine hollywoodreife Super-Bowl-Story

Jonas Nohe

Auf Cooper Kupp wird es als Offensive Player of the Year der NFL auch im Super Bowl ankommen. Der Aufstieg des Rams-Receivers ist bemerkenswert - und vor allem das Verdienst seiner Frau Anna.

Freitagmittag in Thousand Oaks, gut 60 Kilometer westlich von Downtown Los Angeles. Die Sonne brennt unerbittlich, es hat 28 Grad.

Auf dem aufgeheizten Footballfeld der California Lutheran University beantworten Spieler und Trainer der Los Angeles Rams die Fragen der anwesenden Medienvertreter. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Zehn Podeste sind aufgebaut, auf Podium Nummer 6 sitzt Matthew Stafford, Star-Quarterback, Nummer-1-Pick im NFL-Draft 2009. Auf Podest 8 nimmt Jalen Ramsey Platz, dieser extrovertierte, charismatische Defensivstar, wahrscheinlich der beste Cornerback der NFL. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Und dazwischen Cooper Kupp, 2017 als unscheinbarer Drittrundenpick von der wenig renommierten Eastern Washington University zu den Rams gekommen - und genau so gibt er sich auch.

Cooper Kupp glänzt lieber mit Leistung statt mit Worten

Der Super Bowl? „Am Ende des Tages spielen wir ein Football-Spiel und du spielst mit den Jungs, mit denen du dich genau darauf vorbereitet hast. Du musst einfach nur da rausgehen und das Spiel spielen, das du schon seit über 20 Jahren spielst.“

Seine Vorbereitung? „Das Leben hält nicht für zwei Wochen an, nur weil Super Bowl ist! Ich wache immer noch mitten in der Nacht auf, um meinen Kleinsten zurück in den Schlaf zu wiegen.“

Kupp ist keiner, der große Reden schwingt, er muss keine Show abziehen. Kupp ist einer, der liefert, seine Show findet auf dem Rasen statt.

„Wenn ich mir seine Videos anschaue, dann ist es großartig, was der Junge zeigt“, schwärmt der TV-Experte und ehemalige NFL-Coach Steve Mariucci. „Du kannst einfach alles mit ihm machen. Du kannst dir irgendetwas ausdenken und er würde es einfach tun.“

Hauptsächlich verlangen sie bei den Rams von ihm als Receiver, dass er Bälle fängt - und das hat Kupp in der zu Ende gehenden Saison hervorragend gemacht.

Kupp sicherte sich die Triple Crown

Als erst vierter Spieler in der Super-Bowl-Ära hat sich Kupp die Triple Crown gesichert - also sowohl die meisten Receptions als auch die meisten Yards und Touchdowns der Liga. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

„Das war eine historische Saison, eine der besten jemals - ein unglaublicher Spieler“, schwärmt der deutsche NFL-Profi Mark Nzeocha, der mit den San Francisco 49ers im NFC Championship Game das Nachsehen gegen die Rams hatte, im Gespräch mit SPORT1: „Es war krass, das einfach auch mal live zu sehen, das war sehr beeindruckend.“

Fast schon nebenbei blockt Kupp auch noch für seine Mitspieler, kommt mal als Running Back oder Punt Returner zum Einsatz - und glänzt auch noch zuhause als Familienvater.

„Ich werde sie wahrscheinlich dasselbe fragen wie immer“, meint Kupp auf die Frage, worum es am Abend vor dem Spiel im Gespräch mit seiner Frau Anna gehen wird: „Wie war dein Tag? Wie geht‘s den Jungs? Hat alles geklappt? Ganz normale Sachen. Wir sind auch nur Menschen.“

Menschen mit einer ganz besonderen Geschichte. Einer Geschichte von Zusammenhalt, Durchhaltevermögen - und großer Liebe. Nicht nur wegen der räumlichen Nähe in Los Angeles eigentlich perfekter Stoff für einen Hollywood-Streifen.

Dank Ehefrau Anna zum NFL-Profi

„Es gibt bei mir keinerlei Zweifel: Nicht nur, dass ich ohne sie nicht hier wäre, wo ich heute bin und die Ziele nicht so erreicht hätte“, verriet Kupp bei ESPN über seine Ehefrau: „Ich glaube wirklich, dass ich das gar nicht mehr machen würde - ich wäre wahrscheinlich nicht in der NFL ohne sie und all das, womit sie mich inspiriert und wozu sie mich angetrieben hat.“

Als Cooper und Anna sich kennenlernen, sind die beiden in ihrem letzten Highschool-Jahr.

„Ich wusste, dass sie die Eine war, die ich heiraten wollte, nachdem wir uns das erste Mal in der Highschool getroffen hatten“, erzählte er: „Ich habe an dem Tag, an dem ich sie traf, zu meiner Mutter gesagt: ‚Ich werde dieses Mädchen heiraten.‘“

Nach der Highschool wechselt Anna an die University of Arkansas, Cooper will an der Eastern Washington an seinem Traum vom Footballprofi arbeiten. Auf Dauer ist die Distanz jedoch nichts für die beiden - sie wechselt die Uni, obwohl ihr zahlreiche Kurse nicht angerechnet werden.

Doch damit nicht genug: Damit Cooper sich voll und ganz auf Football konzentrieren kann, arbeitet Anna fortan neben dem Studium in Vollzeit als Kellnerin.

Cooper kann sich im Super Bowl für eine starke Saison belohnen

Ein großes Opfer für den Traum ihres Mannes, der schon damals längst zu ihrer beider Traum geworden ist - und dessen Krönung nun im Super Bowl LVI gegen die Cincinnati Bengals kurz bevorsteht.

Ob es tatsächlich dazu kommt, wird auch wieder maßgeblich von Kupp abhängen. Nicht umsonst ist er Offensive Player of the Year geworden.

Was ihn so stark macht?

„Kupp ist nicht der Athletischste, aber er macht alles richtig, läuft immer die richtigen Routes, blockt auch sehr gut“, erklärt der deutsche NFL-Receiver Equanimeous St. Brown bei SPORT1.

Und sein Bruder Amon-Ra berichtet von Gesprächen mit Jared Goff, der vor seiner Zeit in Detroit bei den Rams mit Kupp zusammenspielte.

„Er hat mir erzählt, wie schlau Kupp ist, wie er immer alles über die Defenses wusste. Außerdem fängt er alles“, betont der jüngere St. Brown.

Ist dieser Cooper überhaupt zu stoppen?

Diese Kombination macht es beinahe unmöglich, Kupp komplett aus dem Spiel zu nehmen - und auf die Frage, wie es doch gelingen kann, muss Steve Mariucci lachen.

„Ich würde acht Spieler auf ihn ansetzen“, scherzt der ehemalige Headcoach der 49ers und der Lions - was nicht nur angesichts der weiteren Offensivwaffen der Rams natürlich Blödsinn wäre.

Und doch darf man gespannt sein, welchen besseren Plan Bengals-Coach Zac Taylor aus dem Hut zaubert.

Aus der Ruhe wird sich Kupp nicht bringen lassen, weder vom Gegner, noch vom Hype um den Super Bowl, dafür hat er schon zu viel erlebt.

Was ihn sein steiniger Weg gelehrt habe, wird der 28-Jährige am Freitag auch gefragt.

„Es hat mir das Selbstbewusstsein gegeben, mich auch gegen Widerstände zu behaupten“, berichtet Kupp: „Es war turbulent, aber es hat mich viel über Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen gelehrt.“

Am Sonntag hat der Familienvater Cooper Pause

Eigenschaften, die am Sonntag wieder vonnöten sein werden - und mit denen er schon seine Frau beeindruckt hat.

„Ich habe ihm neulich gesagt, dass ich in jedem Moment stolz auf ihn bin“, erzählte Anna bei ESPN: „Ich habe gesagt: ‚Ich bin stolz auf dich, wenn du morgens um 2 Uhr aufwachst und unser Kind in den Arm nimmst; stolz auf dich, wenn du um 4 Uhr aufstehst, um Videoanalyse zu machen; und ich bin stolz auf dich, wenn du NFL-Rekorde brichst.‘“

Um das Kind kümmert sich am Sonntag seine Frau, die Videoanalyse ist gemacht und Rekorde muss Kupp diesmal auch keine brechen. Er soll „nur“ den Super Bowl gewinnen - und seinem hollywoodreifen Leben den vorläufigen Höhepunkt verpassen.