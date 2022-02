FC Schalke 04 verliert bei Fortuna Düsseldorf - Darmstadt rettet Remis in Hannover

Der SV Darmstadt 98 hat den neuerlichen Sprung an die Tabellenspitze verpasst – auch der FC Schalke 04 musste am 22. Spieltag einen Dämpfer hinnehmen.

Düsseldorf: Traumdebüt für Thioune

Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite flankte Rodrigo Zalazar in den Strafraum, wo Simon Terodde zunächst verpasste, ehe Blendi Idrizi am zweiten Pfosten zur Stelle war (42.).

Narey und Hennings treffen gegen Schalke

Hannover ärgert Darmstadt

Seydel rettet Lilien einen Zähler

In Ingolstadt war in den ersten 45 Minuten wenig geboten, die beste Chance vergab Cebio Soukou, der in der siebten Minute an Ingolstadts Keeper Dejan Stojanovic scheiterte.