"Kurzzeitig Moral gebrochen": Deutsche Alpin-Bilanz bislang "nicht gut"

Seine Mannschaft sei "kein zwingender Kandidat für die Medaillen" gewesen, sagte Maier, er merkte freilich auch selbstkritisch an: "Wie jedes Team in dieser Position hofft man natürlich auf den Lucky Punch oder dass es einem gelingt, ein Maximum seiner Leistungsfähigkeit abzurufen. Das haben wir nicht geschafft." Die "größte Niederlage" habe der DSV im Speedbereich der Männer einstecken müssen: "Da waren wir definitiv nicht gut genug."

Maier kündigte an, dass "wir über die Bücher gehen müssen, um die Rückstände aufholen zu können", will aber zunächst auf die restlichen vier Wettbewerbe blicken. Chancen blieben noch für Kira Weidle in der Abfahrt, für Linus Straßer im Slalom sowie im Team-Wettbewerb. "Wir haben schon noch einen Glauben an unsere Athleten", sagte Maier, "wir gehen immer mit der Möglichkeit ran, dass wir die Medaille noch erreichen."