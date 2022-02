Bundesliga: Martin Hinteregger bei Eintracht Frankfurt im Formtief

Martin Hinteregger kommt in dieser Saison nicht in Fahrt. Bei der 0:2-Niederlage gegen Wolfsburg patzte der Abwehrmann entscheidend. Von den Eintracht-Verantwortlichen gibt es aber Rückendeckung.

In seinem Buch „Innensicht“ gibt es ein für Martin Hinteregger zentrales Kapitel unter der Überschrift: „Fußball ist Kopfsache“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Dort schrieb der Österreicher: „Ich sage: Gute Leistung entsteht nicht nur in der Kraftkammer, nicht nur beim Training, sondern vor allem im Kopf. Wenn du im Kopf frei und bereit bist und du im Kopf weißt, du wirst gut spielen, dann wirst du auch gut spielen.“

Hinteregger an Gegentreffern gegen Wolfsburg beteiligt

Hinteregger teilte jedoch auch die Kehrseite mit: „Bist du fit, aber im Kopf nicht frei, bringst du deine Leistung nicht. Dann passen Kleinigkeiten nicht, das System wird instabil. Du verletzt dich. Und irgendwann bist du in einem Strudel gefangen, der dich hinunterzieht und aus dem du nicht mehr herausfindest.“

Wer den 29-Jährigen im Duell gegen Wolfsburg gesehen hat, der sah den negativen Höhepunkt einer bislang insgesamt komplett unglücklich verlaufenden Saison. Hinteregger gelang wenig: Fehlpässe en masse, den strittigen Elfmeter vor dem ersten Gegentreffer tölpelhaft an Max Kruse verursacht und das zweite Tor von Dodi Lukebakio per missglückter Kopfballrückgabe vorbereitet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Krösche und Glasner schützen Hinteregger

„Das war unglücklich und das tut mir leid für den Jungen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche nach der 0:2-Niederlage gegen die Niedersachsen. Auf Nachfrage von SPORT1 kündigte er zugleich an: „Martin kriegt von uns die volle Unterstützung.“

Trainer Oliver Glasner schützte seinen Vize-Kapitän ebenfalls: „Hinteregger wollte Tuta gegen Kruse unterstützen. Dabei kam er ein bisschen zu spät. Ich bin aber weit davon entfernt, ihm alleine die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das ist eine sehr oberflächliche Betrachtung.“

Begonnen hatte alles mit einem Platzverweis bei der Pokal-Blamage in Mannheim. Eine Schulterverletzung brachte ihn endgültig aus dem Rhythmus, dennoch hielt er tapfer durch.

Hinteregger im Formtief

Glasner befindet sich bei aller öffentlichen Rückendeckung in einer ganz kniffligen Position. Makoto Hasebe fällt nach Rippenverletzung mindestens noch zwei Wochen aus. Eine Umstellung auf Viererkette ohne Hinteregger? Damit wäre er demontiert, das letzte Fünkchen Selbstvertrauen dahin. Krösche betonte: „Hinteregger war in der Vergangenheit für die Eintracht sehr wichtig und er wird es auch in Zukunft sein.“