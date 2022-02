Anzeige

Thomas Reis erklärt Bochum-Coup gegen FC Bayern im STAHLWERK Doppelpass So erklärt Reis den Bochum-Coup

Trainer Thomas Reis sorgt mit Bochum für Furore © Imago

SPORT1

Der VfL Bochum ist die Überraschung der Saison. Nach dem sensationellen Erfolg gegen Bayern äußert sich Trainer Thomas Reis im STAHLWERK Doppelpass zur Saison des VfL.

Es war die Sensation des Spieltags: Aufsteiger VfL Bochum schlägt den FC Bayern München klar mit 4:2 (4:1).

Nicht nur das reine Ergebnis an sich überraschte, sondern auch die Art und Weise, wie es zustande kam. Das kleine Bochum spielte die großen Bayern phasenweise an die Wand, führte zur Pause auch in der Höhe verdient mit 4:1. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Anzeige

Bochum begeistert und das nicht erst seit dem überzeugenden Sieg gegen die Bayern.

Im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 erklärt Erfolgstrainer Thomas Reis jetzt, wie der Coup gegen den Rekordmeister gelang: „Es gibt immer Tage, an denen man die Bayern schlagen kann. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, wie wir herangehen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Für sein Team sei es im Spiel besonders wichtig gewesen, dass „wir uns nicht von dem Rückstand aus der Bahn werfen ließen. In der Folge hat dann alles gepasst.“

Reis blickt schon auf die nächsten Spiele

Die Freude über den Coup sei auch noch heute, einen Tag nach dem Sieg, groß und es sei auch wichtig, den Erfolg zu genießen.

Spätestens ab morgen müsse sich aber auf das wichtige Spiel gegen Stuttgart vorbereitet werden. „Wir müssen diesen Sieg jetzt vergolden. Es ist für uns wichtig, dass wir nach solchen Spielen genauso motiviert bleiben“, ergänzte Reis.

SPORT1-Experte Stefan Effenberg glaubt, dass der Sieg gegen Bayern erst der Anfang für Bochum war. „Sie machen es derzeit sehr gut und es funktioniert nur im Kollektiv. Ich glaube, dass der Sieg gegen Bayern München die Mannschaft bis zum Saisonende tragen wird“, erklärt Effenberg im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1.

Anzeige

Auch Erfolgstrainer Reis glaubt an einen positiven weiteren Verlauf der Saison. „Wir sind mehr als im Soll. Es wird auch weiterhin schwer, wir haben es aber geschafft, Spiele zu gewinnen. Die Mannschaft hat sich entwickelt und lässt sich von nichts mehr beeindrucken oder umwerfen.“

Klartext nach Bayern-Pleite: "Die musst du eigentlich alle auswechseln!"

0:7-Debakel als Wendepunkt

Für diese neue Stabilität der Bochumer war auch der nicht so erfolgreiche Auftritt der Bochumer gegen Bayern in der Hinrunde wichtig. Gerade die Reaktion nach dem blamablen 0:7 in München sei für die Entwicklung wichtig gewesen, erklärt Reis.

„Es ist nicht schön, mit einer so hohen Niederlage in den Geschichtsbüchern zu stehen. Im Nachhinein war die Niederlage aber heilsam. Schon im nächsten Spiel haben wir gemerkt, dass wir gemeinsam verteidigen müssen. In München sind wir auseinandergebrochen“, erinnert sich Bochums Cheftrainer Reis.

17 Spiele später dann der furiose Sieg gegen die Bayern. Und auch in der Tabelle steht der VfL mit 28 Punkten sehr gut da. Der Klassenerhalt und eine weitere Saison in der Bundesliga winken. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Damit will der VfL sich aber auf Dauer nicht zufriedengeben. „Wir wollen uns nicht kleiner machen als wir sind. Wir haben ein großes Umfeld. Wir wollen die Liga halten und uns zu etablieren. Wir wollen mit unseren Mitteln guten Fußball spielen“, bekräftigt Reis.

Der VfL Bochum bleibt ambitioniert. Der deutliche Sieg gegen Rekordmeister Bayern München soll nur der Anfang einer erfolgreichen Zukunft sein.

Anzeige