"Vorne mitspielen": Weidle bereit für Medaillenkampf

Kira Weidle will in der Abfahrt angreifen © AFP/SID/Fabrice COFFRINI

Ein bisschen „powdern“, ein bisschen Trockentraining: Skirennläuferin Kira Weidle hatte ihren unverhofft freien Tag schnell sinnvoll gefüllt. Dass der zweite Testlauf für die Olympia-Abfahrt am Dienstag (4.00 Uhr MEZ) dem Schneechaos am Sonntag zum Opfer fiel, konnte die WM-Zweite sicher besser verkraften als manche Konkurrentin.

Denn Weidle bewies bereits im ersten Training, dass in der Königsdisziplin mit ihr zu rechnen sein wird. Von den Athletinnen, die am Samstag regulär im Ziel ankamen, war keine schneller als sie. Was das für den Medaillenkampf bedeutet? „Ich hoffe, dass ich da vorne mitspielen kann“, sagte Weidle. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)