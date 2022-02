Anzeige

Super Bowl 2022: Jakob Johnson über das Mega-Event und den deutschen NFL-Hammer Daran ist die NFL bisher in Deutschland gescheitert

So wichtig sind die NFL-Spiele in München und Frankfurt für Deutschland

Jonas Nohe

NFL-Spiele in Deutschland: Für Jakob Johnson von den New England Patriots ist ein großes Ziel erreicht. Er lobt die beiden Standorte - und verrät, wen er im Super Bowl vorne sieht.

In seiner dritten Saison bei den New England Patriots ist Jakob Johnson endgültig in der NFL angekommen.

Auch wenn dem 27-Jährigen ein Touchdown wie in der Vorsaison verwehrt blieb, hat der gebürtige Stuttgarter seine Rolle als Offensivoption und in den Special Teams gefunden. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

Anzeige

Ob er auch in der kommenden Spielzeit für die Patriots aufläuft, ist derzeit noch offen: Johnson ist nach dem offiziellen Saisonende Free Agent, eine Entscheidung über die Zukunft noch nicht gefallen, wie er am Rande des Super Bowl LVI in Los Angeles mehrfach betont. Aber der Fullback macht keinen Hehl daraus, dass die Patriots zu seiner sportlichen Heimat geworden sind.

undefined

Als eines von vier Teams hat sich der sechsmalige Super-Bowl-Champion bei der NFL die Marketingrechte für Deutschland gesichert - und damit auch gute Chancen, in den kommenden Jahren bei den ersten Regular-Season-Spielen in München und Frankfurt dabei zu sein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Im SPORT1-Interview spricht Johnson darüber, was ihm die Deutschland-Spiele bedeuten, wieso München und Frankfurt die perfekten Standorte sind - und was er vom Super Bowl LVI erwartet.

SPORT1: Herr Johnson, Sie werden als beim Super Bowl Zuschauer vor Ort sein. Tut das auch irgendwo ein wenig weh?

Jakob Johnson: Man geht natürlich nicht so gerne zum Super Bowl, wenn man nicht selbst dort spielt. Ich habe auch versucht, einige von meinen Mannschaftskameraden zum Kommen zu überreden, aber das ist nicht für jeden etwas. Ich bin als Botschafter für den deutschen Football da und habe mir selbst dann gesagt, dass ich versuche, auch wenn ich nicht spielen kann, das Beste daraus zu machen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

SPORT1: Bengals gegen Rams - wen sehen Sie vorne?

Anzeige

Johnson: Joe Burrow und seine Jungs haben die gesamte Saison gezeigt, dass sie als Underdog gewinnen können. Ich selbst habe schon einmal gegen die Rams gespielt und würde ihnen den Vorteil geben für das Spiel. Sie haben eine richtig stabile Defensive Line und einiges an Erfahrung. Ich denke, sie haben dort einen kleinen Vorteil gegen die Bengals, die ein sehr junges Team sind.

Johnsons Favorit für den Super Bowl LVI

SPORT1: Sie sprechen die D-Line der Rams an. Ist Aaron Donald für Sie der Spieler, der am Sonntag den Unterschied machen kann?

Johnson: Natürlich! Aaron Donald ist jemand, mit dem man immer rechnen muss. Aber im Football ist es meist so, dass wenn du dich zu viel auf einen Spieler konzentrierst, seine Mitspieler zu frei sind. Dadurch entstehen dann Chancen für die anderen Spieler in der D-Line, sich zu zeigen. Als Klischee sagt man immer: „Defense wins championships.“ Deshalb denke ich, die Rams haben einen kleinen Vorteil. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Am 14. Februar steigt mit dem Super Bowl das Highlight einer jeden NFL-Saison. Die 56. Ausgabe des Mega-Events findet dieses Jahr im SoFi Stadium in Inglewood (Kalifornien) statt © Imago Mit den Los Angeles Rams bestreitet damit zum zweiten in Folge ein Team im eigenen Stadion das Endspiel. Im Jahr zuvor war dieses Kunststück im 55. Anlauf erstmals den Tampa Bay Buccaneers gelungen. Kein Wunder also, dass die Rams auf tatkräftige Unterstützung der Fans hoffen dürfen © Imago Aber auch die Cincinnati Bengals können sich auf eine große Fanbase verlassen - mussten ihre Anhänger doch 33 Jahre warten, ehe die Bengals wieder einen Super Bowl erreichen. Gewinnen konnten sie noch keinen, aber auch diesmal drücken prominente Fans die Daumen. SPORT1 zeigt die berühmtesten Anhänger beider Teams © Imago EARVIN "MAGIC" JOHNSON: Er ist eine der größten NBA-Legenden aller Zeiten und hat seine Spuren mit fünf Meisterschaften tief in den Annalen der Los Angeles Lakers hinterlassen. Mittlerweile ist er Mitbesitzer der Los Angeles Dodgers. Kein Wunder also, dass er auf einen Erfolg der Rams hofft © Imago Anzeige JERRY SPRINGER: Der Name dürfte jedem bekannt sein. Seine gleichnamige Show gilt als die Mutter aller Krawall-Talkshows. Was viele allerdings nicht wissen: Springer war auch im Alter von 33 Jahren für ein Jahr Bürgermeister von Cincinnati. Diese Verbundenheit zur Heimat der Bengals hält bis heute an © Imago KATT WILLIAMS: Der Rapper und Comedian dürfte den meisten Menschen hierzulande aus Filmen wie "Fantastic Movie" oder "Norbit" bekannt sein. Beim Football ist er pragmatisch: "Ich komme aus Cincinnati, also bin ich den Cincinnati Bengals etwas schuldig" © Imago CARMEN ELECTRA: Seit Baywatch ist die Schauspielerin ein wahr gewordener Männertraum. Sie träumt allerdings von einem Sieg ihrer Bengals im Super Bowl © Imago FLEA: Hier braucht man nicht lange zu überlegen, für wen Flea sein könnte. Wer doch einen Tipp braucht: Er ist Bassist der Red Hot Chili Peppers, die mit "Californication" einen ihrer größten Hits hatten. Natürlich ist er Rams-Fan © Imago Anzeige DANNY TREJO: Zu ihm reicht ein Wort: Machete! Mit diesem Kultfilm machte sich der Kalifornier unsterblich - und natürlich hofft er nun darauf, dass sich die Rams in den Football-Olymp erheben © Imago JOHN LEGEND: Sein Name ist Programm - zumindest wenn man seine Grammy-, Oscar- und Emmysammlung anschaut. Die Vince-Lombardi-Trophy wird er allerdings nie in Händen halten - höchsten die Cincinnati Bengals laden ihren Edelfan nach dem Sieg zur Feier ein © Imago SARAH MICHELLE GELLAR: Jahrelang jagte sie in Buffy Vampire und Dämonen. Mittlerweile sieht man sie aber auch regelmäßig im Stadion der Rams. Anscheinend ist sie so oft zu Gast bei ihrem Lieblingsteam, dass... © Imago BIG SEAN: ...beim NFC Championship Games gegen die San Francisco 49ers Big Sean und seine Freundin Jhene Aiko auf der Videoleinwand eingeblendet waren, als Bildunterschrift jedoch Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. aufgeführt wurden © Imago Anzeige BRYAN CRANSTON: Der Breaking-Bad-Star wollte nach dem Rams-Umzug 1995 nach St. Louis eigentlich nie wieder was von dem Team wissen. Aber 2016 gestand er bei NFL Network: "Sie haben mich zurückgewonnen und mit ihrer neuen Energie ist es eine spannende Zeit" © Imago KID CUDI: Der Bengals-Quarterback Joe Burrow ist ein Riesenfan des Rappers und soll vor jedem Spiel den Song "New York City Rage Fest" hören. Da verwundert es nicht, dass auch der Rapper den Bengals Glück wünscht - zumal die Bengals am 30. Januar, Kid Cudis Geburtstag, in den Super Bowl einzogen. "Das beste Geburtstagsgeschenk überhaupt", twitterte dieser im Anschluss © Imago WOODY HARRELSON: In Ohio aufgewachsen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass der Hollywood-Star ein Bengals-Fan ist. Um ihn rankt sich auch ein witziges Gerücht: Wegen einer "Cheers"-Folge soll er die Bengals mal verflucht haben. Nach dieser Episode gewann das Team 31 Jahre lang kein Playoff-Spiel mehr. Wie auch immer, das ist nun Geschichte und Harrelson kann seine "geliebten" Bengals im Super Bowl anfeuern © Imago JOSH HUTCHERSON: Neben Liam Hemsworth (l.) und Jennifer Lawrence (M.) begeisterte der Schauspieler in "Hunger Games: Mockingjay". Im Football-Stadion überlässt er jedoch anderen das Rampenlicht. Am liebsten seinen Cincinnati Bengals © Imago Anzeige JESSICA ALBA: Die Schauspielerin ist im Großraum Los Angeles aufgewachsen. Daher schlägt ihr Herz selbstverständlich für die Rams. Instagram-Posts aus der SoFi Arena versieht sie gerne mit dem Hashtag "Ram's House" © Imago GEORGE CLOONEY: Der Schauspieler zeigt sich immer wieder im Outfit der Cincinnati Bengals. Legendär sein Auftritt bei den Oscars 2013: Der damalige Baltimore-Ravens-Safety Ed Reed war für NFL Network auf dem roten Teppich. Als Clooney ihn sah, sagte er nur: "Reed, du hast mir schrecklich weh getan, ich bin Bengals-Fan" © Imago REBEL WILSON: Die Schauspielerin hat keine lange Vergangenheit als Football-Fan. Aber im vergangenen Jahr spielte die Australierin in einem Werbespot der Rams mit, um den Draft des Teams zu bewerben. Daraus scheint eine Liebe entstanden zu sein © Imago ROB LOWE: Der Schauspieler ist bereits seit über 30 Jahren im Geschäft und gehört dem berühmten Brat Pack an. Am 14. Februar zählt für ihn jedoch nur eins: ein Sieg seiner Rams. Der könnte jedoch zu einer kleinen Familienfehde führen... © Imago Anzeige CHAD LOWE: ... denn sein Bruder Chad Lowe ist glühender Bengals-Fan. Der Pretty-Little-Liars-Schauspieler wünschte sich zu seinem Geburtstag im Januar nur eins: Den ersten Playoff-Sieg der Bengals seit 30 Jahren © Imago

SPORT1: Sie haben selbst schon im SoFi Stadium gespielt. Wenn man das erste Mal als Außenstehender in diese hochmoderne Arena reinkommt, ist es sehr beeindruckend. Wie war das für Sie als Spieler?

Johnson: Es erinnert mich immer ein wenig an Galactic Football. Es ist sehr futuristisch, mit riesigen Bildschirmen, überall bewegt sich irgendetwas. Wenn das Spiel erstmal anfängt, nimmst du das als Spieler nicht mehr so wahr, aber ich kann mir vorstellen, dass es als Fan eine überwältigende Atmosphäre ist und ein großartiges Erlebnis.

München und Frankfurt die richtige Wahl? „Definitiv“

SPORT1: Sie sind deutscher Botschafter für die NFL. Was bedeutet es für Sie, dass die NFL jetzt auch tatsächlich mit Spielen nach Deutschland kommt?

Entdecke die Welt der SPORT1-Podcasts auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App, auf Spotify, Apple Podcasts, Podigee und überall, wo es Podcasts gibt

Anzeige

Johnson: Es ist das Ziel, auf das wir alle hingearbeitet haben. Jeder deutsche Spieler hat gehofft, dass er mit seiner Leistung den Sport in Deutschland populärer machen kann. Ein Spiel nach Deutschland zu bringen, könnte der Schritt sein, um die Sportart dort endgültig zu etablieren. In Deutschland haben wir viel gute Jugendarbeit und auch die Football-Ligen sind in Deutschland sehr gut vertreten. Man hat schon immer gut gespielt. Es ist nur immer daran gescheitert, dass dir die Aufmerksamkeit gefehlt hat, um den Sport an den „normalen“ Zuschauer zu bringen, der vielleicht sonst nur Fußball schaut. Wenn die NFL vor Ort ist, besonders in so einer Stadt wie München, dann ist Football nicht mehr zu übersehen.

Amon-Ra und EQ St. Brown: Bei diesen Fragen kommt es fast zum Zoff

SPORT1: Sind München und Frankfurt für Sie die richtige Wahl?

Johnson: Ja, definitiv. Hätte ich wetten müssen, dann wären es die beiden Städte geworden. Ein paar haben gesagt, dass ich diese Entscheidung gespoilert hätte, weil ich immer von München und Frankfurt gesprochen habe (lacht). Das waren aber wirklich nur meine Tipps. Ich denke, mit Bayern München hat die NFL einen super Partner gefunden. Die haben ein großes Stadion und kennen sich mit Großevents aus.

Deutsche NFL-Fans freuen sich auf jedes Team

SPORT1: Und Frankfurt?

Johnson: Frankfurt ist auch eine spannende Stadt mit viel Football-Geschichte. In den Städten zu sein, wird das Ganze auch nochmal präsenter machen und mehr Aufmerksamkeit verleihen. Für den Sport ist es ein riesiger Schritt. Ich bin gespannt, wie es wird, ich hoffe, ich kann dabei sein. Ich denke auch, dass es für die Jugendarbeit ein großer Schritt sein wird. Das alles liegt mir sehr am Herzen. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

SPORT1: Die St.-Brown-Brüder haben sich sehr dafür ausgesprochen, dass gerade bei den ersten Spielen auch Teams mit deutschen Spielern dabei sein. Wie groß ist die Hoffnung bei Ihnen, dass es schon in diesem Jahr so weit sein wird?

Anzeige

Johnson: Hoffen ist immer schwer, man muss es einfach abwarten. Wenn es passiert, dann passiert es. So oder so denke ich aber, dass die deutschen Fans sich auf die Mannschaften freuen werden, die kommen. Natürlich wäre ich gerne ein Teil davon, aber da bin ich nicht eigensinnig und denke: „Nur mit mir oder gar nicht.“