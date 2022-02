Max Kruse erklärt: Habe bei meinem Lebenswandel noch nicht ausgesorgt

Deshalb wollte er im Sommer ohnehin eine neue Herausforderung suchen, eine Vertragsverlängerung war keine Option mehr. Ohne „ein Fass aufmachen zu wollen“ gab er an, nicht mehr so zufrieden wie im ersten Jahr gewesen zu sein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kruse: Komme mit dem Geld nicht auf Dauer hin

Bei Wolfsburg soll er rund doppelt so viel Gehalt beziehen wie zuvor bei Union. Und Kruse macht keinen Hehl daraus, dass er das Geld auch gut gebrauchen kann. „Wenn ich den Lebensstandard, den ich jetzt habe, weiterführen will, habe ich auf keinen Fall ausgesorgt, da muss man auch ganz ehrlich sein.“

„Kannst nochmal einen Tausender draufrechnen“

Apropos jung: Kruse ging auch auf eine kuriose Geschichte ein, mit der er schon vor Jahren für Schlagzeilen gesorgt hatte. In seiner ersten Periode bei Wolfsburg soll er rund 75.000 Euro in einem Taxi verloren haben. So ist es tatsächlich gelaufen, erläuterte der VfL-Mann: „Eine Plastik-Tüte war es nicht, es war ein Rucksack. Der ist auch noch weg, also kannst du noch einen Tausender draufrechnen.“