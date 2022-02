Formel E: Wehrlein führt Porsche-Doppelsieg in Mexiko an

Der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein hat in seinem vierten Jahr in der Elektro-Rennserie Formel E den ersten Sieg gefeiert.

Der frühere Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein hat in seinem vierten Jahr in der Elektro-Rennserie Formel E den ersten Sieg gefeiert. Der 27-Jährige aus Worndorf triumphierte beim dritten Saisonrennen in Mexiko-Stadt vor seinem Porsche-Teamkollegen Andre Lotterer aus Duisburg.

"Dieser Sieg ist nach all dem, was ich in Mexiko schon erlebt habe, eine große Genugtuung", sagte Wehrlein, der im Vorjahr beim Rennen in Puebla als Sieger disqualifiziert worden war: "Dafür habe ich mich nun revanchiert. Es fühlt sich großartig an, den ersten Sieg für das Team eingefahren zu haben. Das Auto war fantastisch, und Andre hat einen tollen Job gemacht. Heute war unser Tag."