Olympia: Riiber darf auf Olympia-Start hoffen

Der norwegische Kombinierer Jarl Magnus Riiber befindet sich in der Corona-Isolation. Jetzt darf er aber auf seine Rückkehr hoffen.

Kombinierer-König Jarl Magnus Riiber darf nach zehn Tagen in der Corona-Isolation auf seinen ersten Start bei den Olympischen Spielen hoffen.

Ein am Samstag vorgenommener Test brachte erstmals ein negatives Ergebnis. „Wenn das so bleibt, kann er am Montag aus der Quarantäne“, sagte Norwegens Teamchef Ivar Stuan.