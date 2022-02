Eishockey: Erster Sieg für die Slowakei

Ex-Weltmeister Slowakei hat beim olympischen Eishockey-Turnier in Peking den ersten Sieg gefeiert. Der WM-Champion von 2002 setzte sich im letzten Vorrundenspiel gegen Lettland mit 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) durch und sicherte sich Platz drei in der Gruppe C. Die Slowaken sind damit ein möglicher Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der Qualifikation für das Viertelfinale am Dienstag.