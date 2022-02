"Wäre ein Skandal": Schweizer fürchten Eishockey-Debakel

Nach der dritten Pleite im dritten Spiel beim olympischen Eishockey-Turnier ist bei der Schweizer "Nati" die Stimmung im Keller. Kapitän Raphael Diaz brüllte schon während des 3:5 gegen den Olympia-Neuling Dänemark seine Mitspieler auf der Bank an, Trainer Patrick Fischer malte nach der Schlusssirene das Horrorszenario an die Wand: "Mit vier Niederlagen nach Hause zu gehen, wäre ein Skandal."

Als Tabellenletzter der Vorrundengruppe B treffen die Eidgenossen in der Qualifikation zum Viertelfinale am Dienstag nicht wie erhofft auf einen der leichtesten Gegner. Das Aus schon in der ersten K.o.-Runde wäre für den Vize-Weltmeister von 2013 und 2018 ein schwerer Rückschlag - und ein Deja-vu. Vor vier Jahren in Pyeongchang war die Schweiz an der deutschen Mannschaft mit 2:3 nach Verlängerung gescheitert. Die Silber-Sensation des Nachbarn sahen Fischer und sein Team nur aus der Ferne.