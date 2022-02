Olympia: Lesser holt etwas andere Medaille - Hoffnung auf Staffel-Einsatz

Der deutsche Biathlet Erik Lesser hat in Peking einen Sieg geholt. Das Event ist jedoch außerhalb der olympischen Konkurrenz.

Gold für Erik Lesser: Der Biathlet hat bei den Olympischen Spielen in Peking in einem Rennen für Ersatz-Athleten zumindest ein kleines Erfolgserlebnis gefeiert - und darf einen goldenen Pin mit nach Hause nehmen.

In einem Massenstart über 12,5 km mit insgesamt neun Athleten traf Lesser alle 20 Schüsse und kam als Erster in Ziel.

Hoffnung auf die Staffel

Für den Sprint in Zhangjiakou war der 33-jährige Thüringer, der in China zum letzten Mal bei Olympia antritt, von Bundestrainer Mark Kirchner nicht nominiert worden. Somit verpasste er auch die Verfolgung am Sonntag.