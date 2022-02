Olympia: Weinbuch hofft weiter auf Frenzel-Start

„Die Werte sind verbessert, aber leider noch nicht in einem Bereich, der den Wettkampf zulassen würde“, hatte Teamarzt Stefan Pecher am Samstag gesagt. Körperlich gehe es beiden gut, mental sei die Situation aber „immer schwieriger“, so Pecher.

Start in der Staffel?

Ein Hoffnungsschimmer ist die Staffel am Donnerstag, der letzte Wettbewerb der Kombinierer in China.

Sowohl Frenzel als auch Weber waren direkt nach der Ankunft in Peking in Quarantäne geschickt worden. „Von meiner Frau ist enorm viel Last abgefallen, als wir uns verabschiedet haben und sie wusste, dass die letzten beiden Tests negativ waren. Und dann kommt man hier an und bekommt die Nachricht, dass man positiv ist. Ich dachte, das ist ein schlechter Film“, erläuterte Frenzel bei der ARD.