2. Bundesliga: St. Pauli nach Zittersieg in Regensburg an der Spitze

One-Touch-Augenschmaus! So zaubert Pauli im Topspiel

Der FC St. Pauli hat mit viel Mühe seine Sieglos-Serie gestoppt und sich wieder an die Spitze der 2. Bundesliga gesetzt.

Die Hamburger gewannen am 22. Spieltag nach zuvor fünf Liga-Spielen ohne Dreier bei Jahn Regensburg 3:2 (2:0) und liegen punktgleich mit Werder Bremen (beide 41) in Führung. Am Sonntag kann Darmstadt 98 (39) im Aufstiegsrennen mit einem Erfolg bei Hannover 96 erneut vorbeiziehen. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)