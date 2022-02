Anzeige

Mögliche Playoffs spalten die Bundesliga - Belgien und Österreich als Vorbild? So könnten Bundesliga-Playoffs laufen

"Nachvollziehbar, aber...": Streich gegen Bundesliga-Playoffs

SPORT1

Alle Jahre wieder werden Playoffs als Lösung genannt, um der Langeweile im Meisterschaftskampf Herr zu werden. Doch wie könnten diese vonstattengehen?

Um im Meisterschaftskampf der Fußball-Bundesliga für mehr Spannung zu sorgen, werden als Lösung immer wieder Playoffs in den Ring geworfen.

Zuletzt wagte die neue Liga-Chefin Donata Hopfen in dieser Debatte einen neuerlichen Vorstoß: „Die Liga wäre natürlich attraktiver, wenn sie mehr Wettbewerb an der Spitze hätte. Wenn uns Playoffs helfen, dann reden wir über Playoffs“, erklärte die 45-Jährige in der Bild am Sonntag.

Unterschiedliche Reaktionen nach Playoff-Idee

Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus, aber in einer Umfrage des Fachmagazins kicker zeigte sogar Serienmeister FC Bayern seine Bereitschaft zur Prüfung dieser Idee. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Reschke für Playoffs in jedem zweiten Jahr

Doch wie könnten solche Playoffs über die Bühne gehen?

Michael Reschke, der sich in der Vergangenheit schon mehrfach für Playoffs ausgesprochen hatte, hat eine konkrete Vorstellung. „Jedes zweite Jahr – also in den Nicht-WM- und Nicht-EM-Jahren – beenden wir die Saison mit einem Playoff“, erklärte der Spielerberater, von 2014 bis 2017 technischer Direktor beim FC Bayern, in der ran Bundesliga-Webshow.

„Das Ganze in einer kurzen, knackigen Form“, fügte Reschke hinzu. „Der Erste spielt ein Halbfinale gegen den Vierten und hat selbstverständlich Heimrecht. Der Zweite spielt gegen den Dritten und dann gibt es ein Finale.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Würde bedeuten: Nach 34 Spieltagen würde der Meister unter den vier Erstplatzierten ermittelt - diese Option scheint die wahrscheinlichste zu sein, möglicherweise mit Halbfinale und Finale an einem neutralen Ort.

Vor der Einführung der Bundesliga 1963/64 wurde die Meisterschaft in Turnierform ausgespielt. Ab 1951 wurde eine Vorrunde mit zwei Vierergruppen in Hin- und Rückspiel absolviert, die beiden Gruppensieger bestritten das Finale um die Meisterschaft.

Bundesliga-Playoffs: "Vier Wochen Hochspannung im Fußball"

Für die Vorrunde qualifiziert waren die fünf Oberliga-Meister. Die übrigen drei Startplätze wurden zwischen den vier Vizemeistern (ohne den aus Berlin) in Qualifikationsspielen ermittelt. Bis 1950 wurde der Deutsche Meister am Ende der Saison zwischen den qualifizierten Vereinen im Pokalmodus ermittelt.

Belgien und Österreich als Vorbild?

Während in den europäischen Top-5-Ligen Playoffs noch verpönt sind, sind sie in anderen Ländern schon an der Tagesordnung.

Richtig kompliziert geht es in Belgien zu: Nach 34 Spieltagen spielen die besten vier Teams in Playoffs um die Meisterschaft - mit halbierter Punktzahl müssen die Mannschaften noch mal jeweils zweimal gegeneinander antreten, also sechs weitere Partien bestreiten. Das Team mit den meisten Gesamtpunkten holt am Ende den Titel.

Vor Corona spielten die besten sechs Teams der regulären Saison - damals nach 30 Spieltagen - mit halbierter Punktzahl noch mal eine Meisterrunde mit Hin- und Rückspiel im Ligensystem aus.

In Österreich umfasst die reguläre Saison 22 Spieltage, danach wird die Liga geteilt. Die oberen sechs Mannschaften spielen um die Meisterschaft, die unteren sechs Teams gegen den Abstieg. Dabei werden alle Punkte mitgenommen.

Während es im englischen Oberhaus keine Playoffs gibt, spielen aber in der zweiten englischen Liga die Klubs auf den Plätzen drei bis sechs den dritten Aufsteiger in die Premier League aus. Dabei werden die beiden Halbfinals in Hin- und Rückspiel ausgetragen, das Endspiel in einer einzelnen Partie in Wembley.

Eine weitere Playoff-Option wäre beispielsweise ein K.o.-System der ersten acht Mannschaften nach Vorbild der US-Profisportligen, doch ein Best-of-Seven-Modus wird wohl kaum realisierbar sein.