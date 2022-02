Anzeige

NFL: Kuriose Fakten zum Super Bowl zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams Angeber-Wissen zum Super Bowl

Dr. Dre vor Halftime-Show: “Wer sonst könnte diese Show machen?”

Sebastian Mühlenhof

Der Super Bowl lockt jedes Jahr weltweit Millionen von Fans vor den Fernseher. SPORT1 zeigt Fakten, Rekorde und Kurioses rund um das Finale der National Football League.

Am Sonntag ist es soweit. Dann steht der Super Bowl LVI an und lockt Football-Fans weltweit an die TV-Geräte.

Dabei spielen in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr deutscher Zeit) die Los Angeles Rams gegen die Cincinnati Bengals. Die Rams sind erst das zweite Team, das im heimischen Stadion um die Meisterschaft spielen darf. 2021 schaffte es Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers zum ersten Mal überhaupt, den Super Bowl daheim zu gewinnen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Für das diesjährige Finale im SoFi-Stadium, das erst 2020 fertiggestellt wurde, müssen die Fans tief in die Tasche greifen, wenn sie ein Ticket wollen. SPORT1 zeigt die kuriosesten und interessantesten Fakten zum größten Einzelsportereignis der Welt.

Mond-Preise für Tickets

Stadion: Zum siebten Mal in der Geschichte findet ein Super Bowl in Los Angeles statt. Zuletzt war die NFL 1993 in der Stadt der Engel zu Gast. Damals gewannen die Dallas Cowboys mit 52:17 gegen die Buffalo Bills. Während damals in Pasadena gespielt wurde, befindet sich das neue Stadion in Inglewood und somit in der Nähe des Flughafens. Das Stadion kostete fünf Milliarden US-Dollar. Der Super Bowl hätte dabei fast in Dallas stattgefunden.

Zuschauer: Insgesamt passen 100.240 Zuschauer in das Stadion. Im Super Bowl wird jedoch nur vor 70.240 Fans gespielt. Für ein Ticket müssen die Football-Anhänger aber richtig viel Geld bezahlen. Durchschnittlich kostet ein Ticket 10.237 Dollar - das ist neuer Rekord! Den bisherigen Bestwert von 8477 Dollar gab es beim Super Bowl LIV in Miami. Das teuerste Ticket im SoFi-Stadium kostet dabei 21.577 US-Dollar. Zum Vergleich: Beim ersten Super Bowl bekam man ein Ticket noch für 6 Dollar. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Super Bowl: So teuer ist ein Werbespot

Werbespots: Ein Highlight in den USA sind auch die Werbespots. Die Unternehmen geben dafür sehr viel Geld aus, um für gerade mal 30 Sekunden in einen der vielen Pausen zu erscheinen. Durchschnittlich 6,5 Millionen Dollar müssen die Firmen für diese 30-Sekunden-Werbespots bezahlen. Im vergangenen Jahr lagen die Kosten noch bei durchschnittlich 5,5 Millionen Dollar.

Trikot-Omen: Insgesamt 14 der letzten 17 Champions liefen mit weißen Trikots im Finale auf, so auch die Tampa Bay Buccaneers im letzten Jahr gegen die Kansas City Chiefs.

Aktien-Markt: Gewinnt ein Team aus der NFC, wird es ein gutes Jahr an der Börse. Sollte wiederum ein Team aus der AFC Erfolg haben, fallen die Aktien im kommenden Jahr. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Am 14. Februar steigt mit dem Super Bowl das Highlight einer jeden NFL-Saison. Die 56. Ausgabe des Mega-Events findet dieses Jahr im SoFi Stadium in Inglewood (Kalifornien) statt © Imago Mit den Los Angeles Rams bestreitet damit zum zweiten in Folge ein Team im eigenen Stadion das Endspiel. Im Jahr zuvor war dieses Kunststück im 55. Anlauf erstmals den Tampa Bay Buccaneers gelungen. Kein Wunder also, dass die Rams auf tatkräftige Unterstützung der Fans hoffen dürfen © Imago Aber auch die Cincinnati Bengals können sich auf eine große Fanbase verlassen - mussten ihre Anhänger doch 33 Jahre warten, ehe die Bengals wieder einen Super Bowl erreichen. Gewinnen konnten sie noch keinen, aber auch diesmal drücken prominente Fans die Daumen. SPORT1 zeigt die berühmtesten Anhänger beider Teams © Imago EARVIN "MAGIC" JOHNSON: Er ist eine der größten NBA-Legenden aller Zeiten und hat seine Spuren mit fünf Meisterschaften tief in den Annalen der Los Angeles Lakers hinterlassen. Mittlerweile ist er Mitbesitzer der Los Angeles Dodgers. Kein Wunder also, dass er auf einen Erfolg der Rams hofft © Imago Anzeige JERRY SPRINGER: Der Name dürfte jedem bekannt sein. Seine gleichnamige Show gilt als die Mutter aller Krawall-Talkshows. Was viele allerdings nicht wissen: Springer war auch im Alter von 33 Jahren für ein Jahr Bürgermeister von Cincinnati. Diese Verbundenheit zur Heimat der Bengals hält bis heute an © Imago KATT WILLIAMS: Der Rapper und Comedian dürfte den meisten Menschen hierzulande aus Filmen wie "Fantastic Movie" oder "Norbit" bekannt sein. Beim Football ist er pragmatisch: "Ich komme aus Cincinnati, also bin ich den Cincinnati Bengals etwas schuldig" © Imago CARMEN ELECTRA: Seit Baywatch ist die Schauspielerin ein wahr gewordener Männertraum. Sie träumt allerdings von einem Sieg ihrer Bengals im Super Bowl © Imago FLEA: Hier braucht man nicht lange zu überlegen, für wen Flea sein könnte. Wer doch einen Tipp braucht: Er ist Bassist der Red Hot Chili Peppers, die mit "Californication" einen ihrer größten Hits hatten. Natürlich ist er Rams-Fan © Imago Anzeige DANNY TREJO: Zu ihm reicht ein Wort: Machete! Mit diesem Kultfilm machte sich der Kalifornier unsterblich - und natürlich hofft er nun darauf, dass sich die Rams in den Football-Olymp erheben © Imago JOHN LEGEND: Sein Name ist Programm - zumindest wenn man seine Grammy-, Oscar- und Emmysammlung anschaut. Die Vince-Lombardi-Trophy wird er allerdings nie in Händen halten - höchsten die Cincinnati Bengals laden ihren Edelfan nach dem Sieg zur Feier ein © Imago SARAH MICHELLE GELLAR: Jahrelang jagte sie in Buffy Vampire und Dämonen. Mittlerweile sieht man sie aber auch regelmäßig im Stadion der Rams. Anscheinend ist sie so oft zu Gast bei ihrem Lieblingsteam, dass... © Imago BIG SEAN: ...beim NFC Championship Games gegen die San Francisco 49ers Big Sean und seine Freundin Jhene Aiko auf der Videoleinwand eingeblendet waren, als Bildunterschrift jedoch Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Jr. aufgeführt wurden © Imago Anzeige BRYAN CRANSTON: Der Breaking-Bad-Star wollte nach dem Rams-Umzug 1995 nach St. Louis eigentlich nie wieder was von dem Team wissen. Aber 2016 gestand er bei NFL Network: "Sie haben mich zurückgewonnen und mit ihrer neuen Energie ist es eine spannende Zeit" © Imago KID CUDI: Der Bengals-Quarterback Joe Burrow ist ein Riesenfan des Rappers und soll vor jedem Spiel den Song "New York City Rage Fest" hören. Da verwundert es nicht, dass auch der Rapper den Bengals Glück wünscht - zumal die Bengals am 30. Januar, Kid Cudis Geburtstag, in den Super Bowl einzogen. "Das beste Geburtstagsgeschenk überhaupt", twitterte dieser im Anschluss © Imago WOODY HARRELSON: In Ohio aufgewachsen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass der Hollywood-Star ein Bengals-Fan ist. Um ihn rankt sich auch ein witziges Gerücht: Wegen einer "Cheers"-Folge soll er die Bengals mal verflucht haben. Nach dieser Episode gewann das Team 31 Jahre lang kein Playoff-Spiel mehr. Wie auch immer, das ist nun Geschichte und Harrelson kann seine "geliebten" Bengals im Super Bowl anfeuern © Imago JOSH HUTCHERSON: Neben Liam Hemsworth (l.) und Jennifer Lawrence (M.) begeisterte der Schauspieler in "Hunger Games: Mockingjay". Im Football-Stadion überlässt er jedoch anderen das Rampenlicht. Am liebsten seinen Cincinnati Bengals © Imago Anzeige JESSICA ALBA: Die Schauspielerin ist im Großraum Los Angeles aufgewachsen. Daher schlägt ihr Herz selbstverständlich für die Rams. Instagram-Posts aus der SoFi Arena versieht sie gerne mit dem Hashtag "Ram's House" © Imago GEORGE CLOONEY: Der Schauspieler zeigt sich immer wieder im Outfit der Cincinnati Bengals. Legendär sein Auftritt bei den Oscars 2013: Der damalige Baltimore-Ravens-Safety Ed Reed war für NFL Network auf dem roten Teppich. Als Clooney ihn sah, sagte er nur: "Reed, du hast mir schrecklich weh getan, ich bin Bengals-Fan" © Imago REBEL WILSON: Die Schauspielerin hat keine lange Vergangenheit als Football-Fan. Aber im vergangenen Jahr spielte die Australierin in einem Werbespot der Rams mit, um den Draft des Teams zu bewerben. Daraus scheint eine Liebe entstanden zu sein © Imago ROB LOWE: Der Schauspieler ist bereits seit über 30 Jahren im Geschäft und gehört dem berühmten Brat Pack an. Am 14. Februar zählt für ihn jedoch nur eins: ein Sieg seiner Rams. Der könnte jedoch zu einer kleinen Familienfehde führen... © Imago Anzeige CHAD LOWE: ... denn sein Bruder Chad Lowe ist glühender Bengals-Fan. Der Pretty-Little-Liars-Schauspieler wünschte sich zu seinem Geburtstag im Januar nur eins: Den ersten Playoff-Sieg der Bengals seit 30 Jahren © Imago

Konsum: Der Super Bowl ist nach Thanksgiving das wichtigste Ereignis für die Nahrungsmittelindustrie in den USA. Rund 50 Millionen Dollar geben die Amerikaner an diesem Tag für Lebensmittel aus. Zudem werden circa 120 Millionen Liter Bier getrunken. Nur an Thanksgiving wird in Amerika mehr gegessen als am Super Bowl Sunday. Es werden 30 Millionen Tonnen Snacks verputzt. Davon sind 14,5 Tonnen Chips.

Super Bowl-Debüt für beide Quarterbacks: Sowohl für Rams-Quarterback Matthew Stafford als auch für Bengals-Spielmacher Joe Burrow ist es der erste Super Bowl ihrer Karriere.

72 Bälle beim Super Bowl im Einsatz

Ringe: Das Sieger-Team beim Super Bowl erhält 150 Ringe für umgerechnet fünf Millionen Dollar. Ein Ring kostet in etwa 5.000 Dollar. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Football: 72 von insgesamt über 700.000 hergestellten Bällen für die ganze Saison werden beim Super Bowl verwendet.

Super Bowls vs. Freundschaft: In einer Umfrage in den USA wollte man herausfinden, was die Befragten für ein Ticket opfern würden. 23 Prozent würden einen geplanten Urlaub aufgeben, 15 Prozent würden die Geburt eines Kindes und 19 Prozent sogar die Beerdigung eines geliebten Menschen verpassen.

Weltweit beliebt: Der Super Bowl ist das am zweimeisten gesehene Sport-Ereignis des Jahres. Nur das UEFA Champions League Finale wird öfter verfolgt. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Schlechtes Bengals-Omen und Super Bowlitis

Ein Omen? Die Cincinnati Bengals verpassten fünf Jahre in Folge die Playoffs, bevor sie 1981 den Super Bowl erreichten. Dort verloren sie gegen die 49ers. Auch vor der Super Bowl-Teilnahme 1988 verpassten die Bengals fünf Jahre in Folge die Playoffs. Auch damals verloren sie erneut gegen die 49ers. In diesem Jahr erreichte Cincinnati erneut nach fünf Jahren ohne Playoff-Teilnahme den Super Bowl. Geht es gegen die Rams dieses Mal anders aus?

"Oft eingeschlafen ..." - So verfolgt Nagelsmann den Super Bowl

Rekord-Mannschaften: Die New England Patriots sind mit elf Super Bowl-Teilnahmen das Team mit den meisten Auftritten im Endspiel in dieser Form. Darauf folgen die Steelers mit insgesamt acht Teilnahmen. Rekord-Sieger sind die Patriots und die Steelers mit je sechs Erfolgen im Endspiel. Der Super Bowl in dieser Form wird allerdings erst seit 1967 gespielt und auch so genannt. In der Zwischenzeit seit ihrer Gründung 1920 ermittelte die NFL ihren Meister im sogenannten NFL Championship Game. Daher sind die Green Bay Packers Rekordmeister der NFL mit insgesamt 13 Titeln. Den Super Bowl gewannen sie „nur“ dreimal.

Verkaterte Zuschauer: Am Tag nach dem Super Bowl steigt die Verkaufsrate von säurehemmenden Magenmitteln in den USA um 20 Prozent. Sechs Prozent der US-Bevölkerung melden sich gleich krank - man nennt das gerne mal „Super Bowlitis“. Zumindest bei den Kindern wird dieses Jahr vorgesorgt: In Cincinnati haben Schulkinder am Montag nach dem Super Bowl frei und können das Spiel also entspannt bis spät in die Nacht verfolgen. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)