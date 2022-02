Olympia: Russin kritisiert eigenen Verband - "Wie verdorbenes Fleisch"

„Gestern habe ich live im Fernsehen ein sehr wichtiges Thema angesprochen, sowohl für Snowboarder, als auch für alle Russen, die sich fragen, warum sich in diesem Jahr fast niemand für die Olympischen Spiele in den Disziplinen Big Air, Slopestyle und Halfpipe qualifiziert hat“, beginnt sie ihren Eintrag, ehe die dreifache russische Meisterin zum Rundumschlag ausholte. (DATEN: Alle Ergebnisse bei Olympia 2022)

„Wie verdorbenes Fleisch“

2014 wollte sie bei den olympischen Spielen in Sotschi und damit in ihrem Heimatland an den Start gehen. Doch es kam anders, als erwartet. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

„2013 habe ich mich am Knie verletzt. Buchstäblich in der nächsten Minute schickte mir der Verband einen offiziellen Brief, in dem stand, dass ich nicht mehr Teil der Mannschaft sei“, schildert sie.